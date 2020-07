Incendio in via dell'Arrone: sul posto Vigili del fuoco e ProCiv - Terzo Binario News

Incendio in via dell’Arrone. Lo ha riferito – nel pomeriggio di martedì 14 luglio – Esterino Montino, sindaco di Fiumicino. “In questo momento le squadre della nostra Protezione Civile, della Polizia locale e dei Vigili del fuoco stanno intervenendo per domare un grosso incendio sviluppatosi su una collina”.

“Le fiamme interessano in parte il nostro territorio e in parte quello di Roma – ha detto Montino – data la posizione e l’imponenza è stato necessario chiamare in aiuto in Canadair.

Per fortuna non ci sono abitazioni nelle vicinanze”.

“Ancora una volta, il mio plauso alla Protezione civile e alla Polizia locale che sono sempre in prima linea e ai Vigili del fuoco che non fanno mai mancare il loro preziosissimo aiuto”.