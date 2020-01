Incendio in via della Magliana, strada chiusa e bus deviati - Terzo Binario News

Incendio in via della Magliana. Le fiamme – secondo quanto appreso dai pompieri – nel pomeriggio di domenica 5 gennaio hanno avvolto un manufatto sul terrazzo di una palazzina. Sul posto i Vigili del fuoco.

Al momento è stata disposta la chiusura fra via Pian Due Torri e via dell’Impruneta, con traffico deviato su via Miglioli.

Le linee 128, 775, 780 e 781 non transitano in via della Magliana, nella tratta piazza Antonio Meucci- stazione Villa Bonelli, ma sono deviate su viale Marconi e Viadotto della Magliana.