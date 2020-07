Sul posto Vigili del fuoco e Polizia

di Claudio Bellumori

Incendio in via della Magliana. Per cause al momento imprecisate un furgone è stato avvolto dalle fiamme all’altezza del civico 594: il tutto è accaduto nella serata di mercoledì 15 luglio.

Presenti i Vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento del rogo e la Volante della Polizia. Il proprietario del veicolo era presente sul posto.

Non ci sono stati feriti.