Incendio in via della Magliana. Le fiamme in serata hanno avvolto sterpaglie all’altezza del civico 93: sul posto i vigili del fuoco, Protezione Civile e i carabinieri della stazione Roma Villa Bonelli. Secondo quanto appreso non ci sono stati feriti.

Un episodio che è seguito a quanto avvenuto nella giornata di sabato 29 agosto. Su tutti il rogo in via del Pescaccio, che ha visto impegnati pompieri, ProCiv e Polizia locale.