Incendio nella notte in via del Ponte Pisano. Le fiamme, per cause presumibilmente accidentali, hanno interessato una abitazione posta al primo piano di una palazzina, momentaneamente evacuata.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Roma Trullo. L’appartamento è stato dichiarato inagibile, non ci sono stati feriti.

c.b.