Incendio in via del Pescaccio , chiusa la corsia interna del Raccordo - Terzo Binario News

Incendio in via del Pescaccio. Dalle 13 di sabato 29 agosto i pompieri stanno intervenendo per un vasto rogo di sterpaglie, all’altezza del chilometro 65 del GRA.

La Sala Operativa ha inviato quattro mezzi dei Vigili del Fuoco, alcuni moduli fuoristrada della protezione civile e l’ elicottero VF Drago 125 per una ricognizione dall’alto della situazione. A coordinare le operazioni di spegnimento anche il DOS 4 sul posto. La corsia interna del Raccordo è stata momentaneamente interdetta al transito dalla Polizia Stradale.

Al lavoro anche pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo Monteverde, allertata anche la Polizia Stradale per possibili ripercussioni alla viabilità del Raccordo.

Presenti pure i volontari ProCiv dell’associazione di soccorso Giannino Caria Paracadutisti Onlus.

Foto ProCiv dell’associazione di soccorso Giannino Caria Paracadutisti

Foto Andrea Bova