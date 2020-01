Incendio in via dei Gracchi: fiamme in appartamento - Terzo Binario News

Incendio in via dei Gracchi. Le fiamme hanno interessato un appartamento: questo quanto accaduto martedì 14 gennaio verso le 15,50: cinque squadre dei Vigili del Fuoco più capo turno di servizio e funzionario di guardia sono impegnate nel rogo.

Il denso fumo ha coinvolto diversi ambienti dello stesso, al momento non risultano persone coinvolte e non sono note le cause.

Pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale sono intervenute per la chiusura strada, tra via Silla e via Ottaviano.