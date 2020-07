Incendio in via de La Comunella: sul posto Vigili del fuoco e Polizia locale - Terzo Binario News

Fumo nero che si è alzato in cielo e ben visibile dalla strada. Diverse le segnalazioni giunte venerdì 24 luglio dalla zona di Castel Romano. Contattati i Vigili del fuoco, è stato riferito che in zona è presente un rogo in via de La Comunella. Un intervento – quello delle 9,30 – che ha interessato sterpaglie. Due squadre sul posto.

Presenti nella zona anche gli agenti della Polizia locale Gruppo IX Eur. La situazione, dalle informazioni raccolte, è sotto controllo.

“Non possiamo assistere inermi a questi fenomeni di potenzialmente dannosi per la salute dei romani. Chiediamo come per il campo Candoni la chiusura immediata di questo campo a Castel Romano” hanno riferito in una nota Daniele Catalano Coordinatore Lega Giovani Roma e Matteo Bernardini Coordinatore Lega Giovani IX Municipio.

“È ora di dire basta, la cittadinanza non ne può più, i campi rom devono essere chiusi definitivamente nel più breve tempo possibile e bisogna impedirne la realizzazione e la costituzione di nuovi. Solo così riusciremo a risolvere il problema, altrimenti continueremo a vivere e a subire tante altre situazioni come questa”. Lo ha detto Federico Rocca, responsabile regionale del dipartimento sicurezza e legalità di Fratelli d’Italia.