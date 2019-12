Incendio in via Cristoforo Colombo: bus Atac in fiamme - Terzo Binario News

“Per cause ancora da accertare, si è sprigionato un incendio su una vettura senza passeggeri a bordo che intorno alle 5 circolava lungo la via Cristoforo Colombo, avviandosi a prendere servizio. L’autista ha avvisato i Vigili del Fuoco e provato ad estinguere le fiamme con l’estintore in dotazione, ma senza successo. Non c’è stato nessun problema per le persone. La vettura era in servizio da 17 anni”. Così Atac in una nota nel commentare quanto accaduto domenica 29 dicembre.

“Con quello di oggi, sono 23 i bus che nel 2019 sono stati interessati da incendi, 15 dei quali con esito distruttivo, mentre negli altri otto casi, le vetture sono state recuperate per il servizio. Nel 2018, fra incendi distruttivi e non distruttivi, erano stati registrati 49 casi”.