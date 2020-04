Incendio in via Castrense. Poco prima delle 15 di domenica 19 aprile la squadra di Tuscolano 1 è intervenuta per domare il rogo divampato all’ interno dell’ex deposito in disuso.

Non ci sono stati feriti. Qualche disagio per i residenti delle abitazioni vicine, a causa della nube di fumo rilasciato dalla combustione.

In ausilio dei pompieri anche l’autoscala e l’autobotte. Presenti gli agenti della Polizia.