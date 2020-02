Incendio a Colleferro: sul posto i Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Incendio in via Casilina, altezza del chilometro 48, a Colleferro in località Piombinara. Le fiamme hanno interessato una porzione di un capanonne, adibito a recupero e commercio di materiali ferrosi: questo quanto avvenuto intorno alle 5 di sabato 1 febbraio.

Sul posto i Vigili del Fuoco, con autobotti e carro schiuma. Presenti anche i carabinieri: nessuna ipotesi esclusa, tra qui quella dell’episodio accidentale. Non ci sono stati feriti o intossicati.