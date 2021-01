Incendio in via Casilina: bus Atac in fiamme - Terzo Binario News

Incendio in via Casilina, all’altezza di via del Torraccio di Torrenova. Alle 20,30 di mercoledì 27 gennaio la sala operativa del comando di Roma inviava una squadra e una autobotte. Un bus e’ stato avvolto dalle fiamme.

L’automezzo andava completamente distrutto, non ci sono stati feriti. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale.

Questa la nota di Atac: “Per ragioni da accertare, mentre percorreva via Casilina all’altezza di Tor Vergata, si è sviluppato un incendio su un bus della linea 506. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sono stati problemi per le persone. La vettura era in servizio dal 2003”.