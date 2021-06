Incendio in via Aurelia. Le fiamme, per cause imprecisato, hanno interessato l’ufficio Caf della Cgil: l’episodio è accaduto alle 21 di giovedì 17 giugno.

Sul posto i Vigili del fuoco, con la squadra di Monte Mario e l’autobotte. Presente anche il personale della Polizia. Durante le operazioni di spegnimento la palazzina è stata momentaneamente evacuata. Non ci sono stati feriti né intossicati.