di Claudio Bellumori

Cinque cassonetti in fiamme. Questo l’incendio divampato in via Antonio Tempesta, all’altezza del civico 6, alle 2 di sabato 28 dicembre.

Sul posto la Volante della Polizia. Le cause del rogo sono imprecisate: tra le ipotesi al vaglio anche quella dolosa, in quanto i cassonetti sono posizionati lungo tutta la via.