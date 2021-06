Incendio in via Alfonso Rendano: l'intervento dei Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Incendio in via Alfonso Rendano, Municipio II. L’episodio è avvenuto intorno alle 15,30 di mercoledì 2 giugno.

Le fiamme (Video Reporter Montesacro) sono divampate in un appartamento posto – secondo quanto riferito dai pompieri – al sesto piano di un edificio disposto su otto livelli. “Nessuna persona è rimasta ferita” è stato detto dai Vigili del fuoco, intervenuti con le squadre di Nomentano (6/A) e Centrale(1/A), con l’ausilio di una botte (AB/9), dell’autoscala (AS/6), del carro autoprotettori (TA/6), oltre al funzionario di guardia ed il capoturno provinciale.

Non sono mancati i disagi per via del denso fumo sprigionato dalla combustione, che ha invaso le scale condominiali. L’ appartamento interessato è stato dichiarato inagibile. Presenti diverse ambulanze, personale della Polizia di Stato, la Polizia locale e i tecnici di Italgas.