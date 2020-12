Incendio in una villetta di Bracciano domato dai Vigili del Fuoco - Terzo Binario News

(foto archivio) – Nella nottata fra il 25 e 26 Dicembre, i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti presso il comune di Bracciano, in via della Macchia per incendio abitazione.

Al momento dell’arrivo sul posto dei pompieri le fiamme avevano invaso la sala, la cucina e il bagno di una villetta strutturata su un unico piano (terra). I VVF hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi al resto dell’abitazione oltre che ad un vicino locale adibito a ricovero attrezzi. sono inoltre state messe in sicurezza alcune bombole di GPL e l’intera area.

Impegnativa l’opera di spegnimento, poiché i VVF sono stati costretti a predisporre una lunga tubazione per raggiungere l’abitazione a causa dell’impraticabilità della strada. Il proprietario della casa, di nazionalità italiana, è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitazione ed a mettere in salvo alcuni animali domestici.

L’uomo è stato comunque affidando per precauzione al personale sanitario 118 presente sul posto, per gli accertamenti del caso. In ausilio anche un’autobotte proveniente dal distaccamento VVF di Roma Prati.