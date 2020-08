Incendio in un maneggio, a rischio Parco degli Acquedotti e ferrovia chiusa - Terzo Binario News

Dalle ore 13,15 circa, in Roma via del Quadraro nr 106 , diverse squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando a causa di un incendio iniziato all’interno di un maneggio e propagatosi poi nelle aree circostanti,quelle del Parco degli Acquedotti .

Incessante il lavoro dei soccorritori vvf che hanno estinto parte delle fiamme all’interno della struttura. Si lavora alla bonifica e messa in sicurezza delle restanti area coinvolta .Il vento non sta facilitando le operazioni , gravi disagi al traffico ferroviario dovuto al denso fumo .

Dalle ore 15 circa è stata disattivata la rete elettrica che alimenta la tratta ferroviaria Roma-Cassino .Presenti sul posto le squadre vf di Tuscolano 2(12a ),Tuscolano 1(3 A ), D.o.s 2, un’autobotte (ab 9) ed alcuni moduli della protezione civile oltre alle forze dell’ordine per cio’ che concerne le loro competenze.

In via Selinunte , altezza civico 95, presenti le pattuglie della Polizia di Roma Capitale in ausilio per la viabilità dei gruppi Tuscolano e Appio. Chiusa via selinunte da via Cartagine direzione Quadraro ; chiusa via Cartagine, direzione via Selinunte .