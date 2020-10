Incendio in piazza Pio XI: bus Atac in fiamme, vettura in servizio da oltre 15 anni - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio in piazza Pio XI, all’altezza del civico 76. Un autobus della linea 881 (Atac) è stato avvolto dalle fiamme. Il tutto è accaduto alle 12,30 di giovedì 22 ottobre.

Sul posto i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e la Polizia locale del Gruppo Aurelio, per agevolare la viabilità. I caschi bianchi intervenuti hanno dato ausilio all’autista per far scendere i passeggeri dal mezzo pubblico.

Atac, in una nota, ha detto: “Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio su un bus della linea 881 mentre percorreva piazza Pio XI. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni”.