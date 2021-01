Incendio in appartamento: fiamme nella camera adibita a magazzino - Terzo Binario News

Incendio in appartamento. L’episodio è accaduto nella notte a Roma in via Giuseppe Lopresti, zona Decima. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, sono divampate in una camera adibita a magazzino.

Non ci sono stati feriti. Il rogo ha danneggiato parte dell’immobile, che è stato dichiarato inagibile al pari di quello situato al piano sottostante.

Sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri del Radiomobile e del nucleo operativo Compagnia Roma Eur.

