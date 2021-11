Incendio in appartamento a Villa Bonelli, sul posto pompieri e Roma Capitale - Terzo Binario News

Incendio in appartamento privato, intervento della Polizia Locale.

Questa mattina, intorno alle 7.00, agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XI Gruppo Marconi sono intervenuti per un incendio al secondo piano di una palazzina in Via Enrico Albanese 55, con ingresso in Via Vigna due Torri 121.

Al momento non risulterebbero feriti.

Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area per permettere ai Vigili del Fuoco di operare.