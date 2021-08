Sul posto Vigili del Fuoco, Prociv e Carabinieri

Domato in questi minuti un incendio di sterpaglie che si è sviluppato in via Sante Brini, nel comune di Cerveteri.

Un terreno che, come segnalano gli abitanti, si incendia tutti gli anni.

Nel giro di un’ora circa Vigili del Fuoco e Prociv hanno avuto ragione delle fiamme.

Sul posto i Carabinieri.