Continua la serie degli interventi per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Alle ore 15 circa sono intervenuti in via Berlinguer, terreno antistante l’ospedale, per un incendio di sterpaglie.

Il fuoco ha interessato anche un canneto.

A causa del terreno impervio si è reso necessario l’utilizzo del veicolo 4×4 e dei moduli della protezione civile di Civitavecchia. Andati bruciati circa due ettari di sterpaglie.