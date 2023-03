Incendio di due vagoni merci: intervento dei Vigili del fuoco • Terzo Binario News

Pompieri giunti all’altezza di via del Mandrione

Incendio di due vagoni merci che trasportavano componentistica per automobili e materiale plastico. L’episodio è avvenuto 12 di oggi, lunedì 27 marzo. La Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato quattro squadre e due autobotti in via del Mandrione, uscita Stazione Roma Casilina. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

La linea ferroviaria è stata interdetta al traffico ferroviario.