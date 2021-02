Incendio bus Atac sul Raccordo: mezzo fiamme, vettura in servizio da quasi 20 anni - Terzo Binario News

Incendio bus Atac sul Raccordo. Il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. A riferirlo è la stessa azienda: “Mentre viaggiava lungo il Raccordo, giunta all’altezza dello svincolo di Tor Bella Monaca, su una vettura fuori servizio si è sviluppato un incendio. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessun problema per le persone”.

Incendio bus Atac in via Tuscolana: mezzo distrutto dalle fiamme

“La vettura era in servizio da quasi 20 anni” ha precisato Atac. Venerdì 26 febbraio un altro mezzo Atac (nell’occasione della linea 506) è andato a fuoco. “Per ragioni da accertare intorno alle 7.30, mentre era in servizio lungo via Tuscolana su un bus della linea 506 si è sviluppato un incendio. Non ci sono stati problemi per le persone. Atac ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti.La vettura era in servizio da quasi 17 anni”.

Sempre sul bus a fuoco in via Tuscolana, ecco il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia in VII Municipio, Fulvio Giuliano e la coordinatrice di FdI del VII Municipio, Maria Grazia Cacciamani: “L’autobus in fiamme è diventato oramai il vero simbolo dell’amministrazione 5Stelle. Questa mattina l’ennesimo episodio al Tuscolano dove si è evitata la tragedia solo grazie alla prontezza di riflessi dell’autista dell’Atac al quale va il nostro più sentito ringraziamento. L’unica consolazione è che mancano pochi mesi e la fallimentare gestione Raggi arriverà, lei si, al capolinea e per i romani tutti questi gravi episodi saranno solo dei tristi ricordi”.