Incendio allo sfascio sulla Togliatti, nube nera su Roma • Terzo Binario News

Alle ore 16.50 circa la S.O ha inviato diverse squadre VVF per incendio di più autodemolitori, ubicati nel quadrante Est della Capitale, su via Palmiro Togliatti angolo via Casilina.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto stanno operando 6 aps,2 autobotti, il Dos, capoturno provinciale e funzionario di servizio. Gravi disagi legati alla densa nube di fumo scaturita dall’incendi.

Inviati due elicotteri (Drago VVF e uno della Regione Lazio) a potenziare le operazioni di spegnimento.

Chiuso il tratto di strada della Togliatti tra l’intersezione con via Papiria e via Casilina.

Sul posto i Carabinieri, Polizia e Municipale per la gestione del traffico veicolare.