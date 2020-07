Incendio all'Infernetto: otto auto a fuoco - Terzo Binario News

Un nono veicolo danneggiato. Il rogo ha interessato anche le sterpaglie

di Claudio Bellumori

Incendio all’Infernetto. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno avvolto otto auto. Una nona vettura è rimasta parzialmente danneggiata: questo quanto accaduto intorno alle 14 di venerdì 24 luglio in via Mario Sansone, altezza via Giulio Bertoni. Il rogo ha poi interessato le sterpaglie: presenti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Sul posto i carabinieri della stazione Roma Casal Palocco e del nucleo radiomobile di Ostia, con loro la Polizia locale del Gruppo X Mare.

I caschi bianchi – intorno alle 14,30 – hanno disposto la chiusura momentanea di via Cristoforo Colombo (laterale) tra Piazzale Cristoforo Colombo e via del Canale della Lingua, direzione Roma .