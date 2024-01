Incendio all'idroscalo Ostia, 20 evacuati e 4 intossicati • Terzo Binario News

Alle ore 3.20 circa di questa notte sono intervenute due APS e tre Autobotti per incendio baracche in Via degli Aliscafi 4, presso l’idroscalo di Ostia.

Sono state messe in sicurezza circa venti persone, due delle quali trasportate in codice giallo e verde all’Ospedale Grassi.

Al momento la situazione è in via di risoluzione con le operazioni di smassamento e raffreddamento dei materiali. Sul posto Roma Capitale, Polizia di Stato ed il Funzionario di servizio VF.