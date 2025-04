Incendio alle Casette di Legno a Civitavecchia, intervento dei pompieri • Terzo Binario News

Alle 2 di questa notte i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio appartamento in zona San Liborio. Precisamente in via dell’Orto di Santa Maria.

All’arrivo sul posto gli uomini della Bonifazi si sono trovati una situazione di incendio generalizzato. Una delle “casette di legno”, per cause in corso di accertamento, era completamente avvolta dalle fiamme.

La rapida azione di spegnimento ha evitato un effetto domino così sono riusciti ad evitare che le fiamme coinvolgessero le altre casette adiacenti.

I residenti sono usciti autonomamente dall’abitazione. Non si è registrato nessun ferito. Oltre all’equipaggio della 17A si è reso necessario, vista la mole dell’incendio, l’ausilio dell’autobotte AB17 e l’arrivo del carro Autorespiratori.

Sul posto erano presenti i Carabinieri di Civitavecchia e il personale sanitario del 118.