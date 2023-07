Incendio all'Appio Latino: salvate anziana e la badante • Terzo Binario News

Incendio all’Appio Latino. Verso le 22,20 di martedì 25 aprile si sviluppava il rogo in via Vetulonia, in un appartamento sito al piano rialzato, scaturito probabilmente da cortocircuito del quadro elettrico, posto all’ingresso.

L’anziana proprietaria di 83 anni e la badante di 37 anni, accortesi delle fiamme, sono uscite dalla portafinestra sul retro, trovando rifugio nel terrazzo di pertinenza dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni e della Compagnia Casilina che hanno aiutato le donne a raggiungere la strada. Presenti pure le squadre dei vigili del fuoco e personale del 118.

Precauzionalmente sono stati evacuati gli altri appartamenti. Per fortuna nessun ferito. L’appartamento dell’anziana è rimasto parzialmente danneggiato dalle fiamme.