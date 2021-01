Incendio all'Alessandrino: fiamme in appartamento - Terzo Binario News

Incendio all’Alessandrino. Le fiamme – per cause presumibilmente accidentali – hanno interessato un appartamento al piano terra, in uso a un 44enne romano, situato in via Giovanni Faber. Il tutto è accaduto intorno alle 18 di mercoledì 20 gennaio.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Tuscolano 2 (12/A) con al seguito l’autoscala (AS/12) e la botte (AB/10). Presenti anche i carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste. Nessuna persona è rimasta coinvolta, lievi disagi per i condomini a causa del fumo sprigionato dal rogo, che ha annerito muri e distrutto alcuni mobili del salone dell’abitazione poi dichiarata inagibile.