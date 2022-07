Incendio alla Quartaccia di Santa Marinella, pompieri al lavoro • Terzo Binario News

Altro incendio di sterpaglie per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Alle ore 18.30 si sono recati in via Pontenuovo, Santa Marinella, a bordo della 17A ed a seguito l’auto botte AB17 per fronteggiare un vasto fronte di fuoco.

Gli uomini della Bonifazi hanno faticato non poco per domare le fiamme che sono arrivate a lambire l’adiacente ferrovia.

La rapidità di spegnimento ha evitato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni prospicienti e la chiusura del traffico ferroviario.

Sul posto era presente anche la Prociv di Santa Marinella. Non si è registrato nessun ferito.