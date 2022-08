Incendio alla Magliana: un arresto di Roma Capitale • Terzo Binario News

Manette per un 53enne abitante in zona, individuato con le immagini della videosorveglianza; ora è in carcere a Rieti

È stato fermato ieri pomeriggio dalla Polizia Locale un uomo, accusato di aver appiccato l’incendio lunedì 8 agosto in via della Magliana, tra il canile e la stazione ferroviaria, che ha causato molteplici danni, interessando anche alcuni edifici e auto in sosta.

Sono stati gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), diretti dal Vice Comandante Dott. Mario De Sclavis, ad avviare subito le indagini, che hanno permesso di individuare il soggetto.

Grazie ad una prima accurata analisi delle immagini di videosorveglianza poste nelle vicinanze è stato possibile individuare l’uomo, ma è tramite i successivi e costanti appostamenti in tutta l’area del rogo che gli operanti sono riusciti ad intercettare il cittadino, un italiano di 53 anni residente in zona.

Accompagnato presso gli uffici di Circonvallazione Ostiense, il personale ha proceduto a svolgere gli accertamenti del caso, al termine dei quali è scattata la denuncia per incendio doloso nei confronti del 53enne e la traduzione in carcere presso la casa circondariale di Rieti.