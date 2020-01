Incendio alla Garbatella: morto 50enne, tre camper distrutti e due danneggiati - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Il corpo carbonizzato di un 50enne romeno è stato trovato all’interno di un Ford Transit all’altezza di Piazzale 12 Ottobre, alla Garbatella, dove venerdì 3 gennaio è divampato un incendio che ha distrutto tre camper e danneggiato altri due.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Roma Eur. Al momento, non sono stati riscontrati segni che possano far presumere a un evento di natura dolosa. Ovviamente, gli accertamenti in corso da parte dei militari serviranno per far luce su quanto avvenuto.

La vittima è stata rinvenuta all’interno del mezzo, non marciante, il cui proprietario l’aveva acquistato e poi devoluto, a titolo benefico, alle persone più bisognose.