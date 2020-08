Incendio alla casa cantoniera di Colle del Sole, due evacuati - Terzo Binario News

La Polizia Locale con agenti del reperto Nae , nucleo assistenza emarginati ha attivato le procedure per l’ accoglienza con la verifica delle esigenze alloggiative per due persone evacuate dalla casa cantoniera, interessando i Servizi Sociali del Municipio.

L’intervento della Polizia di Roma Capitale si è reso necessario in via Polense incrocio via del fosso dell’Osa con il gruppo Torri al lavoro in una casa cantoniera in ausilio ai vigili del fuoco.

Dei Vigili del Fuoco impegnati due Squadre, un’autobotte e l’autoscala, con le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso poiché le fiamme hanno avvolto anche le sterpaglie vicine.