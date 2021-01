Cassonetti in fiamme alla Balduina. È quanto accaduto alle 00,50 in via Livio Andronico, 24.

Sul posto i Vigili del fuoco con la squadra 9/A. Sui social c’è chi ha detto di non aver dormito per l’aria soffocante e chi ha evidenziato un episodio analogo in via Romeo Rodriguez Pereira, con il tentativo di dare fuoco a un secchione e al gabbiotto dei lavori.

Frame video Facebook Giancarlo de Caprariis su Balduina’S Community