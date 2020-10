Incendio al Trullo: due auto in fiamme - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio al Trullo. Due auto – una Smart e una Nissan Micra – sono state avvolte dalle fiamme. È quanto accaduto alle 4 di giovedì 22 ottobre in piazza Gaetano Mosca. Sul posto i Vigili del fuoco e le Volanti della Polizia. Le cause del rogo, al momento, sono imprecisate. I proprietari della vetture hanno riferito agli investigatori di non aver mai ricevuto minacce.

Valerio Garipoli, esponente di FdI nel Municipio XI, ha commentato: “Aree ancora troppo abbandonate e prive di sicurezza. Si necessita di un maggior controllo e monitoraggio del quartiere con sistema di video sorveglianza e pattugliamento delle forze dell’ordine di ogni ordine e grado”.

Foto Facebook Valerio Garipoli