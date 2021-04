Incendio al ristorante Blue Dolphin di Fiumicino - Terzo Binario News

Alle ore 04:35 circa di questa mattina, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato la Squadra 13A del distaccamento di Ostia e l’AB13 per l’incendio del ristorante Blue Dolphin in Via Monte Cadria, 95 nel Comune di Fiumicino.

La struttura andava quasi completamente distrutta e venivano coinvolte dalle fiamme anche due imbarcazioni del rimessaggio adiacente.

Alle ore 8:30 le Squadre intervenute rientravano nella Sede di appartenenza per fine intervento.