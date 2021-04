Incendio al Quartiere Africano: fiamme nel box auto (FOTO) - Terzo Binario News

Incendio al Quartiere Africano nel giorno di Pasquetta. Le fiamme sono divampate in un box auto sotterraneo di piazza Addis Abeba. Le lingue di fuoco hanno interessato una Bmw: le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento. Una delle ipotesi al vaglio è che la vettura sia rimasta in carica con il booster. Da qui il corto circuito.

Il fumo che si è alzato ha catturato l’attenzione dei residenti, che nelle vicinanze o dai terrazzi hanno osservato le operazioni in corso. Altri veicolo o box non sembrano siano rimasti coinvolti. Sul posto i carabinieri del Nucleo operativo Roma Parioli e i Vigili del fuoco con due squadre, l’autobotte, il carro sollevamenti e il funzionario di servizio.

c.b.