Cassonetti in fiamme in via Tripoli. L’incendio al Quartiere Africano è divampato domenica 4 ottobre intorno alle 22.

Sul posto i Vigili del fuoco del Nomentano (6A): l’intervento dei pompieri (spegnimento, bonifica, messa in sicurezza) è durato circa una ventina di minuti.

c.b.

Foto di archivio