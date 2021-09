Incendio al Quadraro, donna trovata morta in casa: è una 82enne - Terzo Binario News

AGGIORNAMENTO – il corpo trovato privo di vita all’interno dell’abitazione apparteneva ad una donna nata nel 1939 che vi risiedeva. Dichiarato inagibile l’appartamento, il cui interno è stato completamente distrutto dalle fiamme.

In data odierna alle ore 18,46 la sala operativa ha inviato alcune squadre con l’ausilio dell’autoscala, di una botte, del carro teli e del carro autoprotettori per un incendio di un appartamento al primo piano di un palazzo di sette piani a Roma in via Gaio Melisso n.50.

Il personale vvf prontamente intervenuto, mentre impediva il propagarsi dell’incendio ha rinvenuto il corpo senza vita di una donna.

Sul posto le forze dell’ordine ed il 118. l’intervento si è concluso alle 20,15