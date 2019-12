di Claudio Bellumori

Incendio al Portuense. Uno scooter è stato avvolto dalle fiamme. Il rogo, le cui cause sono da accertare, ha lievemente danneggiato un’auto e un cassonetto. L’episodio è avvenuto in via Leonardo Greppi mercoledì 18 dicembre, poco prima della mezzanotte.

Sul posto i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e gli agenti del commissariato San Paolo.