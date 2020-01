Incendio al Portuense, cassonetto in fiamme. Diaco (M5S): "Qualcuno vuol fare del male alla città" - Terzo Binario News

“Non ci crederete, ma ieri hanno dato a fuoco ad un altro cassonetto, sempre nel Municipio XI”. Così Daniele Diaco, consigliere comunale del M5S e presidente della commissione Ambiente. L’incendio è divampato sabato 4 gennaio al Portuense, in via Pietro Venturi, all’altezza di via Giuseppe Lunati. La strada, nel corso delle operazioni di spegnimento, è rimasta chiusa.



“È evidente che c’è qualcuno che vuole fare del male alla Capitale e ai sui cittadini – ha notato Diaco – noi non ci fermeremo e andremo avanti”.