Incendio al nono piano: morto un uomo di 50 anni, deceduti anche un cane e un gatto - Terzo Binario News

Incendio in via Giuseppe Lipparini. L’episodio è accaduto intorno alle 2,30 di lunedì 15 febbraio. Il rogo è divampato al nono piano di un appartamento di una palazzina di quattordici di piani. Un uomo di 50 anni è morto, sono deceduti anche un cane e un gatto. Una donna di 40 anni è stata trasportata in ospedale. Le cause di quanto accaduto sono in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute tre APS (11A, 7A, 3A), un’autobotte, un’autoscala e il Carro Teli.



Sul posto funzionario VVF di servizio, 118, 113 e Polizia Scientifica per quanto di loro competenza.

Pubblicato lunedì, 15 Febbraio 2021 @ 09:16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA