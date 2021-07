Incendio al Museo di San Paolo, salvati in quattro dai pompieri - Terzo Binario News

La Sala Operativa ha inviato diverse squadre VV.F in via di Porta San Paolo a Roma, per incendio Museo della via Ostiense.

I soccorritori giunti sul posto hanno tratto in salvo 4 persone rimaste intrappolate all’interno della struttura a causa del fumo sprigionato dalle fiamme, per poi affidarle alle cure del personale del 118 .

L’incendio è scaturito all’interno dell’ ex abitazione del custode esterna al del museo ed ha causato danni all’intonaco della stessa ,lievi disagi alla struttura del museo per la fuliggine generatasi dai residui della combustione .

Due delle quattro persone estratte (uomo di anni 80 e donna di anni 70) sono state trasportate all’ospedale per l’ inalazione di fumo.

Intervenute sul posto due Aps (7/A e 11/A),l’autoscala (AS1),il carro teli,il carro autoprotettori (TA6) ,capoturno provinciale e funzionario di guardia