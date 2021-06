Incendio al Laurentino: fiamme in appartamento, salvata una persona - Terzo Binario News

Incendio al Laurentino. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si sono sviluppate in un appartamento di via Salvatore Quasimodo, all’altezza del civico 135. Il tutto alle 13 di giovedì 3 giugno.

È stata tratta in salvo una persona assicurandola alle cure del 118, L’abitazione sottostante è stata interdetta parzialmente. Sul posto Funzionario di turno e capoturno Provinciale.

Sul posto i Vigili del fuoco con due Squadre (11/A Eur, 7/A Ostiense), un’autobotte (AB/7), un’autoscala e il carro teli. Presenti anche il Funzionario di turno e il capoturno provinciale.