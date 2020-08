Incendio al km 12 dell'Aurelia, in fiamme sterpaglie e un vivaio - Terzo Binario News

Sul posto pompieri e Polizia di Roma Capitale

Incendio su via Aurelia km 12,500. Intervenute sei pattuglie XIII Gruppo Aurelio della polizia di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell’area e gli agenti, a causa fumo intenso, hanno dovuto procedere alla chiusura tratto interessato in ambo sensi di marcia.

Agenti impegnati nelle deviazioni traffico.

I Vigili del Fuoco del Comando di Roma con l’ausilio di due autobotti, stanno intervenendo su Via Aurelia a causa di un’incendio di sterpaglie che sta interessando anche un vivaio.

Sul posto, insieme anche alla squadra boschiva di Fiumicino è presente anche il DOS (Direttore Operazioni Spegnimento).