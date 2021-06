Incendio al Granaretto, fumo su Aurelia e A12 - Terzo Binario News

Fiamme estinte dai Vigili del Fuoco della 26A con la Prociv in supporto

Incendio nel pomeriggio nella zona del Granaretto.

A bruciare delle sterpaglie e un canneto ma si sono creati disagi per il traffico sull’Aurelia e soprattutto sulla A12 nel tratto compreso fra gli svincoli di Ladispoli-Cerveteri e Torrimpietra per via del fumo che si stava sprigionando.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco della 26A con quattro moduli comprese la B9 e la 8A e la Prociv ha messo in campo tre mezzi.

Il fuoco si stava avvicinando alle case.