Incendio al deposito rifiuti a Civitavecchia: l'aggiornamento dei Vigili del Fuoco • Terzo Binario News

Aggiornamento sull’incendio al deposito rifiuti di stamani, che arriva dai Vigili del Fuoco di Civitavecchia.

Le fiamme hanno avuto origine in un settore del deposito di rifiuti di proprietà della società Porcarelli Gino & co srl contenente circa 90 metri cubi di rifiuti indifferenziati, all’interno del quale non erano presenti rifiuti speciali e/o pericolosi.

I Vvf tempestivamente intervenuti hanno estinto le fiamme in poco più di mezz’ora circa ed hanno impedito alle stesse di propagarsi all’intero quantitativo dei rifiuti e ai settori adiacenti, già comunque separati fra di loro da strutture in cemento armato.

Tuttavia le operazioni di bonifica (con l’ausilio delle macchine operatrici di proprietà della stessa impresa) si sono protratte per altre due ore circa.

Automezzi intervenuti dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia la Aps (17/A) e Autobotte (AB/17) con l’ausilio di un’autobotte (AB/34) proveniente dal distaccamento di Fiumicino e carro adibito al trasporto degli autorespiratori per il cambio dei dispositivi sul posto.

A causa del tempestivo intervento di spegnimento avvenuto anche con l’ausilio delle macchine operatrici (che hanno provveduto allo smassamento dei materiali necessario a estinguere i focolai) non è stato possibile risalire all’origine dell’incendio.