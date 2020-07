Incendio al deposito piscine di Ladispoli, denunciato uno straniero dai Carabinieri - Terzo Binario News

Arrivata la conferma: i Carabinieri della stazione di Ladispoli hanno denunciato un uomo straniero fermato pochi istanti dopo il divampare dell’incendio fra l’Aurelia e la Settevene Palo fra Cerveteri e Ladispoli dove sono bruciate sostanze plastiche che compongono le vasche da esterni.

Una colonna di fumo nera si è alzata dal deposito piscine preoccupando gli abitanti sia di Ladispoli che di Cerveteri. Gli uomini dell’Arma si sono messi sulle tracce di questa persona, riconosciuta come colpevole e per questo denunciata all’Autorità Giudiziaria per incendio doloso.

Per domare le fiamme è intervenuta la 26A dei Vigili del Fuoco di Cerveteri con l’autobotte 34.