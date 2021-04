Incendio al Blue Dolphin: è il secondo in tre giorni, indaga la Polizia di Fiumicino - Terzo Binario News

Due incendi in tre giorni per il ristorante Blue Dolphin di Fiumicino. Non può essere un caso e per questo sta indagando la Polizia.

Al Commissariato del comune aeroportuale il proprietario dell’attività ha sporto denuncia per quanto accaduto, con i Vigili del Fuoco di Ostia che hanno lavorato quattro ore oggi all’alba per avere ragione delle fiamme. La notte tra il 20 e il 21 aprile un altro episodio analogo.

Lo stesso proprietario agli agenti ha dichiarato che non ha nemici e che non ha idea di chi sia stato ad appiccare l’incendio.

I poliziotti intanto stanno visionando le immagini delle telecamere per capire cosa sia successo.